Российский хакер получил рекордную награду за обнаружение "дыры" в Facebook

21.01.2017 16:15

Американская социальная сеть Facebook заплатила российскому хакеру Андрею Леонову рекордный гонорар в размере 40 тысяч долларов за обнаружение уязвимости системы, сообщают Рамблер/новости.

До этого случая наибольшей суммой выплаты были 33,5 тысяч долларов, которые компания заплатила в 2014 году специалисту по кибербезопасности из Бразилии Реджинальдо Сильве. Как заявил Леонов, обнаруженная им проблема заключалась в том, что Facebook использовал уязвимую версию библиотеки программ ImageMagick. С ее помощью можно редактировать изображения. Злоумышленники могли воспользоваться брешью в киберзащите и вводить в картинку любой файл с произвольным кодом. Таким образом, как говорится в публикации, можно было получать данные пользователей.