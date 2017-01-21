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Российский хакер получил рекордную награду за обнаружение "дыры" в Facebook
21.01.2017 16:15
Американская социальная сеть Facebook заплатила российскому хакеру Андрею Леонову рекордный гонорар в размере 40 тысяч долларов за обнаружение уязвимости системы, сообщают Рамблер/новости.
До этого случая наибольшей суммой выплаты были 33,5 тысяч долларов, которые компания заплатила в 2014 году специалисту по кибербезопасности из Бразилии Реджинальдо Сильве. Как заявил Леонов, обнаруженная им проблема заключалась в том, что Facebook использовал уязвимую версию библиотеки программ ImageMagick. С ее помощью можно редактировать изображения. Злоумышленники могли воспользоваться брешью в киберзащите и вводить в картинку любой файл с произвольным кодом. Таким образом, как говорится в публикации, можно было получать данные пользователей.
Теги: Россия, хакер, награда, уязвимость, Facebook
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