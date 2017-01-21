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Архив - Наука и технологии

В США создали мобильную АЭС

21.01.2017 14:35
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В США создали мобильную АЭС

Американские инженеры компании NuScale создали передвижную атомную электростанцию длиною около 30 метров, которую можно транспортировать при помощи грузовика. Ее планируют начать использовать к 2026 году, если АЭС пройдет успешно все испытания, сообщает Обозреватель.
Мощность новой атомной электростанции составляет 50 МВт, что позволяет обеспечить электричеством около тысячи домов. Принцип ее работы такой же, как и обычной АЭС, но вместо постройки отдельного сооружения модульный реактор будут доставлять к месту назначения и подключать к электросети. Также в новой атомной электростанции используется естественная конвекция, вместо стандартного замкнутого контура охлаждения, который может выйти из строя.



Теги: США, мобильный, АЭС
 
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