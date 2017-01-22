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Архив - Наука и технологии

Хакеры устроили "покушение" на Дональда Трампа

22.01.2017 10:45
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Хакеры устроили "покушение" на Дональда Трампа

21 января хакеры взломали "Твиттер"-аккаунт филиала британской корпорации BBC в Нортгемптоне, где разместили сообщение о покушении на новоизбранного президента США Дональда Трампа во время церемонии инаугурации, сообщает Корреспондент.net.
В твите с пометкой "Срочное сообщение" говорилось о том, что глава государства ранен в руку. Пост быстро удалили, но его скрин сохранился (см. выше). В ВВС заявили, что их аккаунт был взломан и заверили, что предпринимают все необходимые шаги для того, чтобы подобное не повторилось.



Теги: Twitter, BBC, покушение, Дональд Трамп, хакеры
 
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