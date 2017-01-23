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Хакеры от имени Путина пригрозили ракетным ударом по США
23.01.2017 09:55
Хакеры взломали Twitter известного американского издания The New York Times и оставили там сообщение о том, что Россия намерена нанести ракетный удар по США, сообщает Апостроф.
"Срочно. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", - такое сообщение появилось в Twitter New York Times Video днем 22 января.
После этого на странице в Twitter появилось сообщение от хакерской группировки OurMine. В нем заявляется, что она непричастна к взлому и лишь "перевзломала" аккаунт, обнаружив там необычную активность.
Затем на странице New York Times Video в Twitter появилось официальное сообщение издания, в котором отметили, что удалили серию несанкционированных твитов и расследуют произошедшее.
Теги: Россия, США, атака, ракеты, Twitter, хакеры
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