Хакеры от имени Путина пригрозили ракетным ударом по США

23.01.2017 09:55

Хакеры взломали Twitter известного американского издания The New York Times и оставили там сообщение о том, что Россия намерена нанести ракетный удар по США, сообщает Апостроф.

"Срочно. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам", - такое сообщение появилось в Twitter New York Times Video днем 22 января.

После этого на странице в Twitter появилось сообщение от хакерской группировки OurMine. В нем заявляется, что она непричастна к взлому и лишь "перевзломала" аккаунт, обнаружив там необычную активность.

Затем на странице New York Times Video в Twitter появилось официальное сообщение издания, в котором отметили, что удалили серию несанкционированных твитов и расследуют произошедшее.

Теги: Россия