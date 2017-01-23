Сервис такси Uber запускается в Одессе

23.01.2017 12:45

Сервис заказа такси Uber в ближайшие дни выйдет на рынок Одессы. Об этом говорится в официальном сообщении компании-партнера сервиса, сообщает Новое время.

"Друзья! Рады Вам сообщить, что в ближайшие дни запускается Uber в Одессе. Именно поэтому, мы как крупнейший партнер Uber приглашаем всех водителей со своим или арендованным автомобилем подключиться к Uber по адресу: Ул. Балковская 120/2, офис 3 (2 этаж) - БЦ Планета", - говорится в сообщении.

В компании приглашают к сотрудничеству водителей на автомобилях Chevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti, Skoda Rapid, VW Polo, Hyundai Accent, Opel Astra. Зато не подходят автомобили Daewoo Matiz, ВАЗ, Газ, маленькие китайские автомобили.