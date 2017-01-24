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Япония запустила первый военный спутник
Япония запустила с космодрома Танэгасима свой первый военный спутник связи "Кирамэки-2", сообщает Обозреватель.
Спутник стал первым шагом к созданию группировки из трех аппаратов, которая будет обслуживать только вооруженные силы Японии. До запуска спутника, Япония использовала для военной связи три гражданских космических аппарата.
"Кирамэки-2" находится на геостационарной орбите над Индийским океаном и будет обеспечивать связь японских военных сил, которые проводят операции в этом регионе. В первую очередь, спутник будет использоваться миротворческим контингентом в Южном Судане и ВМС, которые борятся против сомалийских пиратов.
Спутник обошелся Министерству обороны Японии почти в $1 млрд, однако значительно повышает возможности Японии в сдерживании КНДР и Китая.
Теги: Япония, спутник, запуск, Вооруженные Силы
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- Приоритетом ЕС является предоставление гуманитарной помощи населению Донбасса, пострадавшему от российской агрессии13:04
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