Япония запустила первый военный спутник

24.01.2017 13:35

Япония запустила с космодрома Танэгасима свой первый военный спутник связи "Кирамэки-2", сообщает Обозреватель.

Спутник стал первым шагом к созданию группировки из трех аппаратов, которая будет обслуживать только вооруженные силы Японии. До запуска спутника, Япония использовала для военной связи три гражданских космических аппарата.

"Кирамэки-2" находится на геостационарной орбите над Индийским океаном и будет обеспечивать связь японских военных сил, которые проводят операции в этом регионе. В первую очередь, спутник будет использоваться миротворческим контингентом в Южном Судане и ВМС, которые борятся против сомалийских пиратов.

Спутник обошелся Министерству обороны Японии почти в $1 млрд, однако значительно повышает возможности Японии в сдерживании КНДР и Китая.