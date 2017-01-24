Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Япония запустила первый военный спутник

24.01.2017 13:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Япония запустила первый военный спутник

Япония запустила с космодрома Танэгасима свой первый военный спутник связи "Кирамэки-2", сообщает Обозреватель.
Спутник стал первым шагом к созданию группировки из трех аппаратов, которая будет обслуживать только вооруженные силы Японии. До запуска спутника, Япония использовала для военной связи три гражданских космических аппарата.
"Кирамэки-2" находится на геостационарной орбите над Индийским океаном и будет обеспечивать связь японских военных сил, которые проводят операции в этом регионе. В первую очередь, спутник будет использоваться миротворческим контингентом в Южном Судане и ВМС, которые борятся против сомалийских пиратов.
Спутник обошелся Министерству обороны Японии почти в $1 млрд, однако значительно повышает возможности Японии в сдерживании КНДР и Китая.



Теги: Япония, спутник, запуск, Вооруженные Силы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх