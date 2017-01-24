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Архив - Наука и технологии

Южная Корея разрабатывает конкурента Hyperloop

24.01.2017 14:25
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Южная Корея разрабатывает конкурента Hyperloop

В Корейском научно-исследовательском железнодорожном институте (KRRI) разрабатывается проект вакуумного сверхзвукового поезда, аналогичный проекту Hyperloop Илона Маска, сообщает tehnot.com.
Как отмечается, версия корейцев будет немного медленнее – до 1000 км/ч (Hyperloop – свыше 1100 км/ч). Это позволит преодолевать расстояние между Сеулом и втором по величине корейским городом Пусаном, которое составляет порядка 330 км, за полчаса.



Теги: Корея, поезд, проект, вакуум
 
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