Tesla построила самую большую аккумуляторную станцию в мире

24.01.2017 16:10

Компания Tesla завершила в Калифорнии масштабный проект по созданию системы резервного хранения энергии. Подстанция, построенная с использованием новых литий-ионных батарей Powerpack Tesla 2, способна аккумулировать до 80 МВтч, сообщает Новое время.

Речь идет о массовом проекте Tesla и Southern California Edison из 400 новых Powerpack Tesla 2, каждый из которых в два раза мощнее Powerpack первого поколения - 210 кВт против 100. Проект подстанции Mira Loma является одним из первых примеров использования новых батарейных блоков в масштабных проектах.

С мощностью этой подстанции можно аккумулировать достаточно энергии для обеспечения более чем 2500 домохозяйств в течение дня. Система будет поставлять электроэнергию в часы пик, чтобы помочь сохранить надежность и снизить зависимость компании Southern California Edison от природного газа.