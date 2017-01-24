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Архив - Наука и технологии

Tesla построила самую большую аккумуляторную станцию в мире

24.01.2017 16:10
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Tesla построила самую большую аккумуляторную станцию в мире

Компания Tesla завершила в Калифорнии масштабный проект по созданию системы резервного хранения энергии. Подстанция, построенная с использованием новых литий-ионных батарей Powerpack Tesla 2, способна аккумулировать до 80 МВтч, сообщает Новое время.
Речь идет о массовом проекте Tesla и Southern California Edison из 400 новых Powerpack Tesla 2, каждый из которых в два раза мощнее Powerpack первого поколения - 210 кВт против 100. Проект подстанции Mira Loma является одним из первых примеров использования новых батарейных блоков в масштабных проектах.
С мощностью этой подстанции можно аккумулировать достаточно энергии для обеспечения более чем 2500 домохозяйств в течение дня. Система будет поставлять электроэнергию в часы пик, чтобы помочь сохранить надежность и снизить зависимость компании Southern California Edison от природного газа.



Теги: аккумулятор, станция
 
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