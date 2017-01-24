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Архив - Наука и технологии

В Китае найдены останки двухметровой выдры

24.01.2017 09:45
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В Китае найдены останки двухметровой выдры

В Китае американские палеонтологи обнаружили кости самой крупной выдры, жившей на нашей планете. По предварительным оценкам, она проживала 18 млн лет назад, сообщает Обозреватель..
Новый вид древней выдры получил название Siamogale melilutra. Останки доисторического животного были найдены в провинции Юньнань на дне высохшего озера эпохи позднего миоцена.
Как сообщают исследователи, ее огромный череп размером в 21 см свидетельствует о том, что животное весило около 50 килограмм и достигало до 2 метров в длину. Компьютерная томография показала, что внешне она была скорее похожа на бобра, чем на выдру. В частности, у Siamogale melilutra была очень мощная челюсть, с помощью которой эти звери разгрызали крупных пресноводных моллюсков.
Гигантские выдры Siamogale melilutra принадлежат к древней ветви, которая до сих пор была известна ученым лишь по находкам отдельных зубов в Таиланде.



Теги: палеонтология, Китай, череп, выдра
 
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