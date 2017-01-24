В Париже запустили первые автобусы без водителя

24.01.2017 15:55

В Париже в рамках экспериментального проекта запущены два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Автобусы ходят по короткому маршруту в 13-м округе Парижа между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлитц, причем передвигаются они исключительно по выделенной линии, где не ездит другой транспорт.

Каждый из автобусов вмещает до 12 человек. Дронобусы оснащены лазерными дальномерами и многочисленными камерами, установленными по всему периметру, чтобы предотвратить столкновения с людьми и машинами.

У автобусов нет ярко выраженной передней или задней части: прибыв к месту назначения, они могут, не разворачиваясь, сразу же двинуться обратно, подобно вагону фуникулера.

В перспективе власти Парижа надеются заменить такими автобусами пригородные поезда, соединяющие небольшие города под Парижем с мегаполисом. Итоги эксперимента подведут через три месяца.