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Архив - Наука и технологии

В Париже запустили первые автобусы без водителя

24.01.2017 15:55
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В Париже запустили первые автобусы без водителя

В Париже в рамках экспериментального проекта запущены два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Автобусы ходят по короткому маршруту в 13-м округе Парижа между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлитц, причем передвигаются они исключительно по выделенной линии, где не ездит другой транспорт.
Каждый из автобусов вмещает до 12 человек. Дронобусы оснащены лазерными дальномерами и многочисленными камерами, установленными по всему периметру, чтобы предотвратить столкновения с людьми и машинами.
У автобусов нет ярко выраженной передней или задней части: прибыв к месту назначения, они могут, не разворачиваясь, сразу же двинуться обратно, подобно вагону фуникулера.
В перспективе власти Парижа надеются заменить такими автобусами пригородные поезда, соединяющие небольшие города под Парижем с мегаполисом. Итоги эксперимента подведут через три месяца.



Теги: Париж, автобус, беспилотник
 
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