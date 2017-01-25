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Американские генетики вывели муравьев-отшельников
25.01.2017 15:40
В США исследователи создали первых в мире генетически модифицированных муравьев, которым нравится находиться в одиночестве, сообщает ТСН.
Ученые решили исследовать детали социализации насекомых, поэтому расшировали геном муравья Ooceraea biroi и проанализировали активность ДНК. Исследователи обнаружили высокий уровень экспрессии генов, отвечающих за обоняние. Чтобы исследовать их влияние на социализацию, они вывели таких Ooceraea biroi, у которых эти гены были выключены.
Лишенные обонятельных генов муравьи преимущественно находились в одиночестве и избегали присутствия других. По мнению ученых, это означает, что эволюция обонятельных рецепторов в усиках насекомых способствовала развитию у них социальности.
Теги: США, генетика, одиночество, муравей
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