«Ростелеком» выпустил аналог Skype

25.01.2017 13:25

«Ростелеком» запустил в России отечественный аналог Skype. Приложение называется «Аллё», сообщает ИА "ВладТайм".

Пользователи «Аллё» смогут совершать как обычные, так и видеозвонки, а через несколько месяцев появится функция текстовых сообщений, что сделает программу полноценным мессенджером. Приложение работает на системах Android и iOS. Переговоры между пользователями «Аллё» бесплатные, а за деньги можно позвонить на стационарный или мобильный телефон. После регистрации в «Аллё» пользователю присваивается номер телефона с кодом города, на который ему могут звонить с любого телефона из любой точки мира.

Поскольку приложение делает привязку к коду города, его можно смело назвать новым поколением домашней телефонии, считает представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. В настоящее время пользователи получают только воронежский код, но к весне географию расширят до 16 городов, добавив Москву, Санкт-Петербург, Самару, Якутск, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Владивосток, Красноярск, Нижний Новгород, Омск и Новосибирск.