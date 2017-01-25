Трамваи Мельбурна "запитают" от солнца

25.01.2017 13:45

Трамваи австралийского Мельбурна (столица штата Виктория) правительство планирует перевести на снабжение солнечной электроэнергией, сообщает Укринформ.

Проект реализуется в рамках плана по сокращению чистых выбросов углерода в Виктории до нуля к 2050 году и финансируется правительством штата.

Этим планом предусмотрено строительство специальных крупномасштабных солнечных ферм на севере Виктории, около половины электроэнергии которых будет использоваться для снабжения электричеством трамваев в Мельбурне. Первую такую станцию планируют построить к концу 2018 года.

Трамвайная сеть Мельбурна в Австралии, которая имеет протяженность 250 км, насчитывает 536 вагонов и 30 маршрутов, считается крупнейшей в мире.