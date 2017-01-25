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Архив - Наука и технологии

Трамваи Мельбурна "запитают" от солнца

25.01.2017 13:45
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Трамваи Мельбурна "запитают" от солнца

Трамваи австралийского Мельбурна (столица штата Виктория) правительство планирует перевести на снабжение солнечной электроэнергией, сообщает Укринформ.
Проект реализуется в рамках плана по сокращению чистых выбросов углерода в Виктории до нуля к 2050 году и финансируется правительством штата.
Этим планом предусмотрено строительство специальных крупномасштабных солнечных ферм на севере Виктории, около половины электроэнергии которых будет использоваться для снабжения электричеством трамваев в Мельбурне. Первую такую станцию планируют построить к концу 2018 года.
Трамвайная сеть Мельбурна в Австралии, которая имеет протяженность 250 км, насчитывает 536 вагонов и 30 маршрутов, считается крупнейшей в мире.



Теги: Мельбурн, трамвай, солнечная энергия
 
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