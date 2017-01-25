В "Лаборатории Касперского" нашли "врага народа"

25.01.2017 10:45

В России арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. Он возглавлял в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами, сообщает 112.ua.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица".

Со ссылкой на источник издание пишет, что Стоянов находится под арестом в СИЗО "Лефортово" с декабря 2016 года.

Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. В аккаунтах в социальных сетях и онлайн-мессенджерах видно, что Стоянов последний раз был онлайн 4 декабря, Михайлов — 5 декабря, говорится в сообщении.

Расследование УСБ ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), рассказали изданию топ-менеджеры и совладельцы трех IT-компаний. Эту информацию подтвердил собеседник, близкий к ФСБ, бывший федеральный чиновник, а также руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи.

Двое собеседников уточнили, что в рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Сергей Михайлов - один из ключевых сотрудников ЦИБ, который курирует весь интернет-бизнес в России, утверждает издание.

Издание также отметило, что это дело может повлиять на отношения российского интернет-бизнеса с ФСБ.

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К"). Другие сотрудники отдела тоже выходцы из управления "К", а также из Следственного комитета РФ.