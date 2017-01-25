В Тунисе изобрели крылатый ветрогенератор (ВИДЕО)

25.01.2017 15:00

Ветряная турбина нового типа, которую разработали и сейчас испытывают в Тунисе, станет революционным прорывом в области механики ветроэлектростанций (ВЭС). Как заявляют представители компании-разработчика Tyer Wind, здесь впервые применен естественный «механизм» птичьего крыла, сообщает ТЭКНОБЛОГ.

В турбине использована технология 3D Aouinian kinematics, которая имитирует движения крыла колибри, единственной птицы, способной зависать в воздухе. Tyer Wind построила механизм, чьи «крылья» своими концами описывают в воздухе восьмерку. Они сделаны из углеволокна, каждое 5,25 футов длиной (около 1,8 м). Рабочее пространство для этой системы составляет 12 квадратных футов. Выходная мощность турбины — 1 КВт.

Хассин Лабаед, партнер и соучредитель Tyer Wind, отметил в интервью ресурсу Inhabitat.com, что это – первое устройство, которое успешно подражает движениям колибри. В настоящее время разработчики проводят программу испытаний, которая позволят доработать агрегат и подготовить его к коммерческой эксплуатации.