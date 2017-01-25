В "Укрзализныце" анонсировали "билетную революцию"

25.01.2017 17:00

На украинских вокзалах появятся терминалы для покупки билетов. Об этом рассказал руководитель "Укрзализныци" Войцех Бальчун, сообщает Телеканал новостей «24».

Также он анонсировал выпуск приложений для смартфонов по приобретению железнодорожных билетов. "Была введена услуга продажи билетов через мобильные телефоны. Пока это можно покупать через нашу страницу, а в феврале мы запускаем аппликацию на смартфоны", – заявил Бальчун. Он добавил, что также на всех вокзалах появится бесплатный Wi-Fi.