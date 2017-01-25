WhatsApp избавили от интернет-зависимости

25.01.2017 14:45

Команда популярного мессенджера WhatsApp добавила новые возможности в приложение. Одно из новшеств — возможность писать сообщения, когда соединение с Интернетом отсутствует. В этом случае, сообщения сохранятся в очереди и отправятся, когда смартфон восстановит связь, сообщает «Ферра.Ру».

Также разработчики увеличили в три раза лимит на одновременную отправку. Теперь можно отправить до 30 фото или видео одновременно. Еще одно изменение — обновленный экран хранилища, он позволяет удалять определенные типы сообщений, например, видео, в конкретных чатах.