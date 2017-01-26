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Хакеры атаковали сайт Нацгвардии РФ

26.01.2017 15:20
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Хакеры атаковали сайт Нацгвардии РФ

Национальная гвардия Российской Федерации заявила, что почти сутки сайт ведомства подвергается массированной DDos-атаке. Число уникальных IP-адресов, с которых проводится атака, достигает 7,8 тыс, сообщает РБК-Украина.
По словам представителя пресс-службы Росгвардии, официальный интернет-сайт начал работать с перебоями накануне вечером, около 17:00 по московскому вермени. "Специалисты управления связи Росгвардии установили, что сайт подвергся массированной DDos-атаке со множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов и невозможности работы сайта", - пояснил он. Представитель пресс-службы отметил, что в четверг, в 02:00 по московскому времени, было выявлено и заблокировано порядка 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака, а в дальнейшем их количество возросло до 7,8 тысяч. В настоящее время ведутся мероприятия по отражению DDos-атаки и восстановлению работы сайта.



Теги: Российская Федерация, сайт, DDoS-атака, хакеры, нацгвардия
 
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