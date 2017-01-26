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Volkswagen создал незамерзающее лобовое стекло
Компания Volkswagen объявила о создании автомобильных лобовых стёкол с обогревом, в которых нет нитей накаливания, сообщается в пресс-релизе автопроизводителя, сообщает «Коммерсантъ».
Немецкая компания подготовила стекло, между слоями которого нанесён тонкий слой серебра, который и является нагревательным элементом. С минимальными энергозатратами новый способ подогрева стёкол позволяет максимально быстро устранять запотевание или обледенение. В тех зонах стекла, которые не попадают в поле зрения водителя, остаются привычные нити электрообогрева — они, в частности, расположены в зоне покоя стеклоочистителей.
Кроме подогрева, серебряный слой в стекле обладает способностью отражать солнечный свет. По данным Volkswagen, новое стекло отражает до 60% солнечных лучей и в состоянии снижать температуру в салоне на 15 градусов больше, чем обычное стекло с зеленоватой тонировкой.
Стоимость нового стекла, которое в качестве опции предлагается для моделей Golf, Golf Sportsvan, Tiguan, Sharan, Passat и Passat Variant, составляет от €340.
Теги: Volkswagen, обогреватель, серебро, стекло
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