Ученые Гарварда впервые получили металлический водород (ВИДЕО)

27.01.2017 13:30

Американские ученые из Гарвардского университета впервые создали металлическую форму водорода. Результаты исследования были размещены на веб-портале университета ИА "ВладТайм".

Ученые уверены, что данное открытие является наиболее значимым и весомым в области физики высоких давлений. Для создания металлического водорода, в лаборатории были созданы специфические условия, которым нет аналогов на Земле. Специалисты поместили химический элемент в капсулу с давлением, которое по показателям намного превышает давление в земных недрах. При обработке сверхнизкой температурой, ученые-физики получили новое вещество. Специалисты заявили, что получение металлического водорода позволит производить электрический ток альтернативным методом. Однако новые свойства вещества показали, что его сфера применения будет намного шире, нежели предполагалось ранее.