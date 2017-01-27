Все рубрики раздела
- Стрелки Часов судного дня передвинуты из-за Трампа13:53
- Ученые Гарварда впервые получили металлический водород (ВИДЕО)13:30
- В Японии представлен первый гибкий дисплей на жидких кристаллах10:25
- В Украине расширяются услуги мобильной связи, изменятся и тарифы10:01
- Шведские ученые разработали вязаный экзоскелет09:15
- В США создали гибрид свиньи и человека09:00
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Археологи нашли уникальное ископаемое насекомое возрастом в 100 млн лет17:20
- В куске янтаря найден древний «муравей-пришелец» 16:30
- Хакеры атаковали сайт Нацгвардии РФ15:20
Ученые Гарварда впервые получили металлический водород (ВИДЕО)
Американские ученые из Гарвардского университета впервые создали металлическую форму водорода. Результаты исследования были размещены на веб-портале университета ИА "ВладТайм".
Ученые уверены, что данное открытие является наиболее значимым и весомым в области физики высоких давлений. Для создания металлического водорода, в лаборатории были созданы специфические условия, которым нет аналогов на Земле. Специалисты поместили химический элемент в капсулу с давлением, которое по показателям намного превышает давление в земных недрах. При обработке сверхнизкой температурой, ученые-физики получили новое вещество. Специалисты заявили, что получение металлического водорода позволит производить электрический ток альтернативным методом. Однако новые свойства вещества показали, что его сфера применения будет намного шире, нежели предполагалось ранее.
Теги: металл, водород, Гарвард
- Житель Мариуполя замахнулся на металлолом одного из промышленных гигантов
- Металлурги выпускают калитки и печи
- "Шахтер" разгромил "Металлист" в матче Премьер-лиги
- В Мариуполе от жары загорелся металловоз (ВИДЕО)
- ПТУшники разобрали сарай, чтобы украсть медь и свинец
- Охотники за металлом чуть не отрезали кусок газопровода
- "Власти ДНР" заявили о повышении минимальной пенсии и обещают индексацию всем категориям пенсионеров14:14
- В сети опубликовали последствия обстрелов Петровского района Донецка (ФОТО)14:07
- Жители оккупированной части Донецкой области массово отказываются от "паспортов ДНР", их "кормят" обещаниями13:57
- В Донецке скончался экс-«замминистра ДНР» 13:46
- Донбассу грозит экологическая катастрофа - Донецкая область может остаться без питьевой воды13:27
- На луганском направлении боевики перебросили около десяти "Акаций" 13:16
- В "ДНР" замечены комплексы радиоэлектронной разведки, управляемые российскими "ихтамнетами"13:08
- Писатель Сергей Жадан создал благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на Донбассе12:57
- Медаль "За возвращение Крыма", маскхалат и одинаковые суммы денег - в аэропортах Киева задержаны возможные военные РФ (ВИДЕО)12:42
- Боевики "ДНР" усиливают позиции вблизи Енакиево 12:38
- Пушилин объяснил недопуск гумконвоя ООН на оккупированный Донбасс14:28
- "Власти ДНР" заявили о повышении минимальной пенсии и обещают индексацию всем категориям пенсионеров14:14
- В сети опубликовали последствия обстрелов Петровского района Донецка (ФОТО)14:07
- Жители оккупированной части Донецкой области массово отказываются от "паспортов ДНР", их "кормят" обещаниями13:57
- Стрелки Часов судного дня передвинуты из-за Трампа13:53
- В Донецке скончался экс-«замминистра ДНР» 13:46
- Ученые Гарварда впервые получили металлический водород (ВИДЕО)13:30
- Донбассу грозит экологическая катастрофа - Донецкая область может остаться без питьевой воды13:27
- На луганском направлении боевики перебросили около десяти "Акаций" 13:16
- В "ДНР" замечены комплексы радиоэлектронной разведки, управляемые российскими "ихтамнетами"13:08
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)22:35
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук