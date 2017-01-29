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Архив - Наука и технологии

Определена любимая музыка собак

29.01.2017 15:50
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Определена любимая музыка собак

Исследователи из Университета Глазго и Организация против жестокого обращения с животными Шотландии доказали, что домашние питомцы ощущают себя счастливее, если слушают регги и софт-рок, сообщает РБК-Украина.
Иследование проводилось при помощи датчиков сердечного ритма и включения различных треков.  В целом реакция на различные жанры была неоднородной, и это указывает на возможность того, что у наших четвероногих друзей есть свои индивидуальные музыкальные предпочтения. Но при этом именно регги и софт-рок привели к наиболее позитивным изменениям в их поведении.



Теги: музыка, исследования, собака
 
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