Создан летающий чехол для смартфона (ВИДЕО)

29.01.2017 12:30

Американские разработчики из Бостона создали летающий чехол для смартфонов под названием Selfly. С помощью данного девайса можно делать селфи или снимать другие объекты с разных точек, паря в воздухе, сообщает Обозреватель.

Чехол состоит из двух частей, где с одной стороны находится сам смартфон, а с другой – мини-дрон, который легко извлекается за считаные секунды и готов вести съемку в воздухе. Управляется он при помощи смартфона.

Чехол-квадракоптер с камерой совместим с различными моделями телефонов. Кроме того, будет создана специальная версия, начиная от iPhone 6 и для таких Android-флагманов, как Galaxy S6 Edge, Galaxy S7 и выше. Приложения также будут совестимы как с iOS, так и Android.

Пока что создан прототип летающего чехла, а также был запущен сбор средств для массового выпуска на краудфандинговой площадке Kickstarter. Чтобы начать производство Selfly нужно собрать $125 тыс. На момент написания статьи уже поступило от покупателей $108 тысяч. Стоимость предзаказа девайса составляет $79.