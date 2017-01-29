Все рубрики раздела
- Создан летающий чехол для смартфона (ВИДЕО)12:30
- Сбылась мечта всех, кто хоть раз ронял в воду любимый телефон. ВИДЕО10:08
- В МВД прояснили ситуацию с регулярной заменой водительских прав17:45
- BlackBerry готовит свой первый двухсимочник12:30
- В горах Швеции появилось необыкновенное облако (ФОТО)10:42
- Ученые определили безопасную "дозу" сна09:45
- Стрелки Часов судного дня передвинуты из-за Трампа13:53
- Ученые Гарварда впервые получили металлический водород (ВИДЕО)13:30
- В Японии представлен первый гибкий дисплей на жидких кристаллах10:25
- В Украине расширяются услуги мобильной связи, изменятся и тарифы10:01
Создан летающий чехол для смартфона (ВИДЕО)
Американские разработчики из Бостона создали летающий чехол для смартфонов под названием Selfly. С помощью данного девайса можно делать селфи или снимать другие объекты с разных точек, паря в воздухе, сообщает Обозреватель.
Чехол состоит из двух частей, где с одной стороны находится сам смартфон, а с другой – мини-дрон, который легко извлекается за считаные секунды и готов вести съемку в воздухе. Управляется он при помощи смартфона.
Чехол-квадракоптер с камерой совместим с различными моделями телефонов. Кроме того, будет создана специальная версия, начиная от iPhone 6 и для таких Android-флагманов, как Galaxy S6 Edge, Galaxy S7 и выше. Приложения также будут совестимы как с iOS, так и Android.
Пока что создан прототип летающего чехла, а также был запущен сбор средств для массового выпуска на краудфандинговой площадке Kickstarter. Чтобы начать производство Selfly нужно собрать $125 тыс. На момент написания статьи уже поступило от покупателей $108 тысяч. Стоимость предзаказа девайса составляет $79.
Теги: смартфон, чехол, дрон, селфи
- iPhone 4 теперь будет работать на двух SIM-картах (ФОТО)
- Создан чехол-принтер для смартфона
- "Айфоны" с газовым баллончиком защитят от нападений
- Создан гаджет, превращающий смартфон... в обычный мобильник
- Создана наклейка на смартфон, увеличивающая время работы от аккумулятора
- Официальный курс валют на пятницу, 14 декабря
- Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города13:23
- Жительница Мариуполя хранила гранату в квартире "для самообороны"22:25
- В Донецкой области полиция задержала пьяного угонщика большегрузного автомобиля21:54
- Плотницкий пригрозил Киеву "несимметричным и неотразимым ответом"21:47
- "Шахтер" в Португалии разгромил чемпиона Швеции "Норчепинга"21:12
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения20:41
- В воскресенье состоится матч "Донбасс" – "Белый Барс"19:56
- Вячеслав Аброськин присоединился к флешмобу 22PushUpChalleng и искупался в зимнем Азовском море19:29
- Война на Донбассе: сегодня боевики 23 раза обстреляли силы АТО, ранен украинский военный18:57
- Торговую блокаду Донбасса намерены расширить 18:47
- Смертоносная находка в Авдеевке: полиция оцепила центр города13:23
- Повышение тарифов с 1 марта: сколько будет стоить работа утюга и микроволновки12:57
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- Создан летающий чехол для смартфона (ВИДЕО)12:30
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля12:05
- Украинцы смогут увидеть редчайшее космическое чудо11:48
- Трагедия MH17: Нидерланды не могут расшифровать снимки с радаров, которые передала РФ11:30
- Гидрометцентр: 29 января морозы ожидаются только на востоке, на западе – погодные сюрпризы11:19
- Суд Нью-Йорка пішов проти Трампа11:07
- Підводка для очей - небезпечний б'юті-засіб12:40
- ТОП 5 причин чому мерзнуть ноги12:21
- Как пережить разочарование в себе?08:50
- Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике13:48
- Что нужно знать о группе крови13:40
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- В "армии "ДНР" командует кадровый российский военный, страдающий садистскими наклонностями
- Силы АТО готовы «зачистить» Дебальцево от террористов — Тымчук
- Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)