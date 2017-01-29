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Создан летающий чехол для смартфона (ВИДЕО)

29.01.2017 12:30
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Создан летающий чехол для смартфона (ВИДЕО)

Американские разработчики из Бостона создали летающий чехол для смартфонов под названием Selfly. С помощью данного девайса можно делать селфи или снимать другие объекты с разных точек, паря в воздухе, сообщает Обозреватель.
Чехол состоит из двух частей, где с одной стороны находится сам смартфон, а с другой – мини-дрон, который легко извлекается за считаные секунды и готов вести съемку в воздухе. Управляется он при помощи смартфона.
Чехол-квадракоптер с камерой совместим с различными моделями телефонов. Кроме того, будет создана специальная версия, начиная от iPhone 6 и для таких Android-флагманов, как Galaxy S6 Edge, Galaxy S7 и выше. Приложения также будут совестимы как с iOS, так и Android.
Пока что создан прототип летающего чехла, а также был запущен сбор средств для массового выпуска на краудфандинговой площадке Kickstarter. Чтобы начать производство Selfly нужно собрать $125 тыс. На момент написания статьи уже поступило от покупателей $108 тысяч. Стоимость предзаказа девайса составляет $79.



Теги: смартфон, чехол, дрон, селфи
 
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