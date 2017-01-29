В США создали стрекозу-киборга

29.01.2017 16:55

Сотрудники Charles Stark Draper Laboratory Inc., что расположена в Массачусетсе, создали первую в мире дистанционно управляемую кибернетическую стрекозу, сообщает Hi-News.ru.

В своей работе ученые использовали собственноручно разработанные оптические проводники нового типа под названием «optrodes» (оптроды), которые гораздо более мелкие и гибкие, чем «классическое» оптоволокно. Оптроды были внедрены в мозг стрекозы, а именно в участки, отвечающие за движение, перемещение и ориентацию в пространстве. Детище ученых получило имя DragonflEye.

Как рассказывает инженер-биомеханик Джесси Уиллер, который также является автором всего эксперимента, «Передача команд стрекозе требует того, чтобы свет был направлен на определенные участки главного нервного «шнура» этого насекомого, толщина которого не превышает толщины самой тонкой рыбацкой лески. Для этого мы разработали новую технологию на базе специализированных оптродов, которые очень гибки и могут проводить свет по очень изогнутым траекториям».

Естественно, это не первый эксперимент в данной области. Ученые уже несколько лет создают различные кибернетические организмы на «базе» мух, тараканов и даже крыс. Но все существующие до этого прототипы обладают парой значительных недостатков: они крайне дороги в производстве, а также обладают малым сроком работы аккумулятора без подзарядки. DragonflEye лишена этих недостатков: она может работать на протяжении нескольких месяцев, пока стоит теплое время года и у нее имеется вода, пища и солнечный свет, иными словами, пока «живая» часть организма живет. А для питания «железной» части киберстрекоза получает энергию от небольшой легкой солнечной батареи.