Ученые пообещали бессмертие уже в нынешнем столетии

30.01.2017 10:35

Ученые прогнозируют, что человек может стать бессмертным уже в нынешнем столетии. В этом уверен перуанский профессор Сантос Брузо, который выступил с докладом на эту тему на международном геронтологическом симпозиуме в Каире, сообщает Обозреватель.

По мнению ученого, для этого существуют все предпосылки. Успехи медицины и микробиологии, а также выращивание органов из стволовых клеток, поспособствуют тому, что жизнь организма человека можно будет поддерживать сколько угодно долго.

Хоть физическое бессмертиеи будет достигнуто с помощью науки, однако эксперты предрекают, что достичь духовного бессмертия человеку все же не удастся.

"Люди морально устают жить, бесконечное продление существования человека — есть самое изощренное насилие над личностью", — заявил Брузо.

Ученые прогнозируют, что человек может стать бессмертным уже в нынешнем столетии. В этом уверен перуанский профессор Сантос Брузо, который выступил с докладом на эту тему на международном геронтологическом симпозиуме в Каире, сообщает Обозреватель.

По мнению ученого, для этого существуют все предпосылки. Успехи медицины и микробиологии, а также выращивание органов из стволовых клеток, поспособствуют тому, что жизнь организма человека можно будет поддерживать сколько угодно долго.

Хоть и физическое бессмертие будет достигнуто с помощью науки, однако эксперты предрекают, что достичь духовного бессмертия человеку все же не удастся.

"Люди морально устают жить, бесконечное продление существования человека — есть самое изощренное насилие над личностью", — заявил Брузо.



