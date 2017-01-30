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Ученые пообещали бессмертие уже в нынешнем столетии
Ученые прогнозируют, что человек может стать бессмертным уже в нынешнем столетии. В этом уверен перуанский профессор Сантос Брузо, который выступил с докладом на эту тему на международном геронтологическом симпозиуме в Каире, сообщает Обозреватель.
По мнению ученого, для этого существуют все предпосылки. Успехи медицины и микробиологии, а также выращивание органов из стволовых клеток, поспособствуют тому, что жизнь организма человека можно будет поддерживать сколько угодно долго.
Хоть физическое бессмертиеи будет достигнуто с помощью науки, однако эксперты предрекают, что достичь духовного бессмертия человеку все же не удастся.
"Люди морально устают жить, бесконечное продление существования человека — есть самое изощренное насилие над личностью", — заявил Брузо.
Ученые прогнозируют, что человек может стать бессмертным уже в нынешнем столетии. В этом уверен перуанский профессор Сантос Брузо, который выступил с докладом на эту тему на международном геронтологическом симпозиуме в Каире, сообщает Обозреватель.
По мнению ученого, для этого существуют все предпосылки. Успехи медицины и микробиологии, а также выращивание органов из стволовых клеток, поспособствуют тому, что жизнь организма человека можно будет поддерживать сколько угодно долго.
Хоть и физическое бессмертие будет достигнуто с помощью науки, однако эксперты предрекают, что достичь духовного бессмертия человеку все же не удастся.
"Люди морально устают жить, бесконечное продление существования человека — есть самое изощренное насилие над личностью", — заявил Брузо.
Теги: стволовые клетки, бессмертие, столетие
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