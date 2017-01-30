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Архив - Наука и технологии

В Японии превратили iPhone в электробритву

30.01.2017 10:00
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В Японии превратили iPhone в электробритву

Японские специалисты из компании Akiba создали для смартфонов iPhone от Apple совершенно новый аксессуар, которому нет аналогов во всем мире. Этой эксклюзивной вещью оказалась бритва для гаджета, сообщает GFS.
Стоимость аксессуара варьируется в пределах 290 рублей. Это дешевле, чем обычный станок и многие, кто опробовал это изобретение, уверяют, что хоть оно и подключается к порту Lightning и является достаточно мобильным, но полноценную бритву никак заменить не сможет.
На данный момент бритва, подключаемая к iPhone, продается только в стационарных магазинах в Азии, но не исключено, что скоро она появится в наличии на Aliexpress. Разработчики уверяют, что их бритва станет находкой для людей, который постоянно находятся в разъездах и испытывают недостаток времени для бритья.



Теги: iPhone, аксессуары, бритва
 
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