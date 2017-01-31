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Датский ветрогенератор установил мировой рекорд выработки электроэнергии
Ветряная турбина V164 датской компании MHI Vestas Offshore Wing во время испытаний за 24 часа выработала 216000 кВт*ч, что на текущий момент является мировым рекордом, сообщает TechCult.ru.
С момента своего запуска в 2014 году этот ветряной гигант по сути соревнуется только с самим собой, просто потому, что у него нет конкурентов. Высота V164 – 220 метров, 3 лопасти весом 38-тонн каждая охватывают окружность диаметром 80 метров, что больше чем у знаменитого колеса обозрения London Eye.
Опыт использования ветряных генераторов говорит о том, что чем они больше, тем выше их эффективность и ниже расходы на установку и обслуживание. V164 создавался с учетом суровых условий Северного моря, где 80 % ветряков выходят из строя после 25 лет эксплуатации. Он рассчитан на оптимальную скорость ветра от 12 до 25 м/с и минимальную – 4 м/с. Стоимость 1мВт*ч, произведенного V164, составляет 125 долларов.
Теги: Дания, рекорд, ветряной генератор
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