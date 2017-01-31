Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Датский ветрогенератор установил мировой рекорд выработки электроэнергии

31.01.2017 13:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Датский ветрогенератор установил мировой рекорд выработки электроэнергии

Ветряная турбина V164 датской компании MHI Vestas Offshore Wing во время испытаний за 24 часа выработала 216000 кВт*ч, что на текущий момент является мировым рекордом, сообщает TechCult.ru.
С момента своего запуска в 2014 году этот ветряной гигант по сути соревнуется только с самим собой, просто потому, что у него нет конкурентов. Высота V164 – 220 метров, 3 лопасти весом 38-тонн каждая охватывают окружность диаметром 80 метров, что больше чем у знаменитого колеса обозрения London Eye.
Опыт использования ветряных генераторов говорит о том, что чем они больше, тем выше их эффективность и ниже расходы на установку и обслуживание. V164 создавался с учетом суровых условий Северного моря, где 80 % ветряков выходят из строя после 25 лет эксплуатации. Он рассчитан на оптимальную скорость ветра от 12 до 25 м/с и минимальную – 4 м/с. Стоимость 1мВт*ч, произведенного V164, составляет 125 долларов.



Теги: Дания, рекорд, ветряной генератор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх