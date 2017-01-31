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Архив - Наука и технологии

Японские ученые обнаружили на Луне "земной" кислород

31.01.2017 10:00
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Японские ученые обнаружили на Луне "земной" кислород

Японские ученые обнаружили на Луне "следы жизни" — кислород из атмосферы Земли, сообщает ТСН.
Специалисты проанализировали данные, полученные с японского спутника SELENE, который обнаружил в лунном реголите (поверхностном слое сыпучего лунного грунта - ред) на глубине несколько микрон кислород.
Последний начал попадать туда из атмосферы Земли примерно, как показали ученые, 2,5 миллиарда лет назад, как раз тогда, когда в атмосфере планеты впервые появилось значительное содержание кислорода. Авторы исследования отмечают, что таким образом спутнику удалось сохранить древнюю материю Земли.
Спутник SELENE запущен 14 сентября 2007 года и прекратил свое существование 10 июня 2009 года. Аппарат стал вторым искусственным спутником Луны, запущенным Японией. В задачи миссии входило исследование происхождения спутника Земли и строения его поверхности.



Теги: Япония, Земля, Луна, кислород
 
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