Lego запустила детскую социальную сеть

31.01.2017 15:25

Датская компания Lego, один из крупнейших производителей игрушек, запустила социальную сеть для детей, сообщает РБК-Украина.

Социальная сеть, получившая название Lego Life, рассчитана на пользователей от 5 до 13 лет. Пользователи могут размещать фотографии с собранными конструкторами Lego, а также комментировать публикации других пользователей. При этом чаты в социальной сети не предусмотрены.

Для обеспечения безопасности в соцсети будут присутствовать модераторы. В настоящий момент приложение доступно для Android и IOS в США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Дании, Австрии и Швейцарии. Приложение является бесплатным, однако содержит рекламу продуктов Lego.