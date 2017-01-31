Умер создатель игры Pac-Man

31.01.2017 11:20

В Японии умер основатель компании Bandai Namco Масая Накамура, под руководством которого появилась признанная самой популярной в мире видеоигра Pac-Man. Он умер на 92-м году жизни, сообщает РЕН-ТВ.

В компании объявили, что Накамура ушел из жизни еще 22 января. Причины и обстоятельства смерти не указываются по просьбе его родных.