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Умер создатель игры Pac-Man
31.01.2017 11:20
В Японии умер основатель компании Bandai Namco Масая Накамура, под руководством которого появилась признанная самой популярной в мире видеоигра Pac-Man. Он умер на 92-м году жизни, сообщает РЕН-ТВ.
В компании объявили, что Накамура ушел из жизни еще 22 января. Причины и обстоятельства смерти не указываются по просьбе его родных.
Теги: Япония, игра, смерть, создатель, Pac-Man
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