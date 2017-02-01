Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Австралии разогнали LTE-сеть до 1 Гбит/с

01.02.2017 08:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Австралии разогнали LTE-сеть до 1 Гбит/с

Официально подтверждено, что LTE-сети способны развивать скорость передачи данных до 1000 Мбит/с, сообщает iLenta.com.
Настолько высокой скорости передачи данных удалось добиться крупнейшему австралийскому оператору мобильной связи Telstra. Компания планировала побить рекорд еще в прошлом году, но произошли непредвиденные задержки.
Портативный 4G-маршрутизатор Netgear Nighthawk M1 с гигабитным модемом Qualcomm X16 и чипом Snapdragon 835 стал первым гаджетом с поддержкой такой скорости. К девайсу можно одновременно подключить до 20 устройств, а время его автономной работы составляет около 24 часов.
Оператор мобильной связи Telstra добился настолько высокого результата благодаря сотрудничеству с компанией Ericsson. А маршрутизатор разрабатывался совместно компаниями Qualcomm и Netgear.
Во время тестовой демонстрации возможностей сети Telstra была зафиксирована скорость загрузки данных около 900 Мбит/с. Скорость отдачи в теории может достигать 150 Мбит/с.



Теги: Австралия, рекорд, LTE, скорость
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх