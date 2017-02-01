В Австралии разогнали LTE-сеть до 1 Гбит/с

01.02.2017 08:50

Официально подтверждено, что LTE-сети способны развивать скорость передачи данных до 1000 Мбит/с, сообщает iLenta.com.

Настолько высокой скорости передачи данных удалось добиться крупнейшему австралийскому оператору мобильной связи Telstra. Компания планировала побить рекорд еще в прошлом году, но произошли непредвиденные задержки.

Портативный 4G-маршрутизатор Netgear Nighthawk M1 с гигабитным модемом Qualcomm X16 и чипом Snapdragon 835 стал первым гаджетом с поддержкой такой скорости. К девайсу можно одновременно подключить до 20 устройств, а время его автономной работы составляет около 24 часов.

Оператор мобильной связи Telstra добился настолько высокого результата благодаря сотрудничеству с компанией Ericsson. А маршрутизатор разрабатывался совместно компаниями Qualcomm и Netgear.

Во время тестовой демонстрации возможностей сети Telstra была зафиксирована скорость загрузки данных около 900 Мбит/с. Скорость отдачи в теории может достигать 150 Мбит/с.