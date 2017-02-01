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В Китае найден древнейший предок человека
01.02.2017 10:15
В китайской провинции Шэньси найден общий предок всех позвоночных, включая человека. Существо напоминает мешок с большим ротовым отверстием, сообщает Обозреватель.
Окаменелость была обнаружена группой из китайских и европейских палеонтологов. Ее возраст составляет около 540 млн лет. Существо Saccorhytus coronarius, как его назвали ученые, является наиболее примитивным вторичноротым. Размеры существа не превышают одного миллиметра и его трудно разглядеть невооруженным глазом.
Исследователи отмечают, что это животное является предком человека, который тоже относится к группе вторичноротых. Предполагается, что существо имело форму мешка, покрытого системой мышц, позволявших ему двигаться в морском песке и поисках пищи.
Теги: Китай, человек, предок
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