Facebook начала тестировать онлайн-сервис знакомств

02.02.2017 18:00

Социальная сеть Facebook выходит в сегмент онлайн знакомств. Компания приступила к тестированию нового сервиса под названием Discover People, сообщает Joinfo.ua.

Пользоваться сервисом смогут те, кто заходит в соцсеть с мобильных приложений Facebook для Android и IOS. Discover People будет представлять собой отдельный раздел приложения, который поможет пользователям находить людей, которые имеют схожие интересы.

Цель этой функции - помочь пользователям сети в установлении новых деловых контактов, поиске друзей и даже романтических отношений.

На практике, услуга является своего рода каталогом профилей в Facebook. По данным компании, это облегчит общение людей со схожими интересами, не раскрывая деталей профилей пользователей, если они не хотят предоставления такой информации.