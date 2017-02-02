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Facebook начала тестировать онлайн-сервис знакомств
Социальная сеть Facebook выходит в сегмент онлайн знакомств. Компания приступила к тестированию нового сервиса под названием Discover People, сообщает Joinfo.ua.
Пользоваться сервисом смогут те, кто заходит в соцсеть с мобильных приложений Facebook для Android и IOS. Discover People будет представлять собой отдельный раздел приложения, который поможет пользователям находить людей, которые имеют схожие интересы.
Цель этой функции - помочь пользователям сети в установлении новых деловых контактов, поиске друзей и даже романтических отношений.
На практике, услуга является своего рода каталогом профилей в Facebook. По данным компании, это облегчит общение людей со схожими интересами, не раскрывая деталей профилей пользователей, если они не хотят предоставления такой информации.
Теги: Facebook, сервис, знакомство, онлайн
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