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Израильские ученые обнаружили "микробов доброты"

02.02.2017 12:20
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Израильские ученые обнаружили "микробов доброты"

Ученые из Тель-Авивского университета смоделировали ситуацию, когда люди с "микробами-альтруистами" взаимодействовали с другими, у которых их не было. Оказалось, что микробы побуждают делать приятное другому человеку, сообщает Обозреватель.
Микроорганизмам необходим близкий физический контакт, который облегчает им переход к новому носителю. Оказалось, что пока есть возможность их передача между индивидуумами, "добрые" микробы берут верх и заставляют человека быть альтруистом.
Так что, когда кто-то делает для нас что-то хорошо, мы получаем еще и его микробы. Сообщество микроорганизмов, населяющих наш кишечник, может даже управлять нашим социальным поведением, воздействуя на нейроны и изменяя активность медиаторов и гормонов.



Теги: микробы, кишечник, доброта
 
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