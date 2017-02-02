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Архив - Наука и технологии

Марк Цукерберг проиграл суд на $500 млн

02.02.2017 12:40
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Марк Цукерберг проиграл суд на $500 млн

Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащей соцсети Facebook, которой владеем Марк Цукерберг, должен по решению суда выплатить компании Zenimax $500 млн, сообщает Joinfo.ua.
Несмотря на все заверения, которые сделал Марк Цукрберг о том, что его компания не причастна к воровству технологий, суд постановил, что компания обязана заплатить $500 млн, поскольку факт "воровства" технологий имеется. Хотя сама компания-истец Zenimax требовала $ 2 миллиарда.
Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift.
Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана.
При этом в Oculus отмечают, что суд не удовлетворил основные обвинения истца.
"Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросу присяжные вынесли решение в нашу пользу", - заявил пресс-секретарь Oculus.
Истец требовал с Oculus $2 млрд. Такую же сумму Facebook заплатила за Oculus в рамках сделки по поглощению производителя очков виртуальной реальности.



Теги: суд, Марк Цукерберг, проигрыш
 
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