Марк Цукерберг проиграл суд на $500 млн

02.02.2017 12:40

Производитель очков виртуальной реальности Oculus, принадлежащей соцсети Facebook, которой владеем Марк Цукерберг, должен по решению суда выплатить компании Zenimax $500 млн, сообщает Joinfo.ua.

Несмотря на все заверения, которые сделал Марк Цукрберг о том, что его компания не причастна к воровству технологий, суд постановил, что компания обязана заплатить $500 млн, поскольку факт "воровства" технологий имеется. Хотя сама компания-истец Zenimax требовала $ 2 миллиарда.

Zenimax утверждала в суде, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности Rift.

Присяжные признали вину основателя Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана.

При этом в Oculus отмечают, что суд не удовлетворил основные обвинения истца.

"Суть дела была в том, действительно ли Oculus похитила защищенные коммерческой тайной данные Zenimax, и по этому вопросу присяжные вынесли решение в нашу пользу", - заявил пресс-секретарь Oculus.

Истец требовал с Oculus $2 млрд. Такую же сумму Facebook заплатила за Oculus в рамках сделки по поглощению производителя очков виртуальной реальности.