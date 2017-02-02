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В Италии разработан робот-носильщик (ВИДЕО)
Известный производитель скутеров Vespa – итальянский концерн Piaggio решил попробовать свои силы в области робототехники, в результате чего на свет появился самобалансирующийся двухколесный робот-носильщик Gita, способный перевозить груз весом до 18 кг. При этом он обладает еще одним важным умением – самостоятельно следовать за пользователем, сообщает TechCult.ru.
По форме Gita напоминает барабан. Его диаметр 66 см, при движении он имеет нулевой радиус поворота и может разгоняться до 35 км/ч. Однако, следуя за своим хозяином, он будет придерживаться его скорости движения.
В чем секрет столь послушного "поведения"? Все дело в специальном белом ремне с камерой, который надевает владелец робота. Система управления основана на технологии SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Она формирует трехмерную карту из точек, которая строится по мере передвижения робота вместе с пользователем.
"Если вы выходите из поля зрения робота, скажем, поворачиваете за угол, — поясняет один из создателей робота Саша Гофман, — Gita вскоре догонит вас, поскольку видит ваш путь".
Кроме того, когда робот следует за пользователем через определенный район по действующей 3D-карте, то обратно он сможет проделать этот путь уже самостоятельно. Пользователь также может создать точки на маршруте, где робот будет останавливаться в случае одиночного путешествия.
Камеры Gita наряду с ультразвуковым дальномером также оснащены системой предупреждения препятствий. Одной трехчасовой зарядки ему хватает на 8 часов работы при скоростном передвижении.
Предполагается, что Gita вначале будет опробован на бизнес-клиентах, после чего, спустя год, появится версия для массового пользователя.
Теги: робот, Италия, чемодан
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