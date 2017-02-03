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"Укрзализныця" начала продажу билетов через смартфоны
03.02.2017 09:20
ПАО "Укрзализныця" запустила мобильное приложение для смартфонов с операционной системой Аndroid для приобретения железнодорожных билетов, сообщает телеканал 112 Украина.
Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play на своих смартфонах и планшетах. Вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS.
Отмечается, что таким образом клиенты смогут удобно и оперативно покупать железнодорожные билеты с помощью своих гаджетов.
Теги: билет, продажа, Укрзализниця, смартфон
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