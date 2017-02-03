В США представили первый школьный электробус

03.02.2017 10:40

В американском городе Пало-Альто (штат Калифорния) был презентован первый в США школьный автобус типа С на электротяге — eLion («Электрический Лев»), сообщает Autocentre.ua.

Машина была разработана и испытана канадским производителем автобусов Lion Buses еще два года назад, однако на североамериканский рынок она выходит только сейчас.

Школьный электробус собираются не только продавать в США, но даже построить здесь совместное предприятие для его производства.

Несмотря на то, что стоимость автобуса составляет около 250 тыс. долларов, он имеет самую низкую стоимость владения. Он позволяет сэкономить на топливе до 28 тыс. долларов и окупится за 10-11 лет. Электродвигатель питает аккумуляторные батареи: может быть установлено от трех до пяти блоков. Запас хода составляет соответственно – от 80 до 160 км. Зарядка происходит за 3,9 – 6,5 часов. Школьные автобусы развозят детей только в определенное время, а потому время на зарядку у них предостаточно.