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Архив - Наука и технологии

В Словакии найден древнейший смайлик

04.02.2017 12:15
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В Словакии найден древнейший смайлик

Ученые обнаружили в документах адвоката из Словакии, жившего в 1635-х годах, самый древний в мире смайлик. По мнению специалистов, 380-летний смайлик был родоначальником таких популярных на сегодняшний день выражений эмоций в соцсетях, сообщает ИА "Свопи".
Интересную запись в виде кружочка с точками, которые, по мнению ученых, означают глаза и рот, обнаружили возле подписи адвоката. После длительного изучения найденного документа специалисты выяснили, что изображение, которое нарисовал адвокат, означало что все «хорошо», и никаких проблем с делами у него нет.



Теги: Словакия, смайлик, архив
 
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