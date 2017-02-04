В Словакии найден древнейший смайлик

04.02.2017 12:15

Ученые обнаружили в документах адвоката из Словакии, жившего в 1635-х годах, самый древний в мире смайлик. По мнению специалистов, 380-летний смайлик был родоначальником таких популярных на сегодняшний день выражений эмоций в соцсетях, сообщает ИА "Свопи".

Интересную запись в виде кружочка с точками, которые, по мнению ученых, означают глаза и рот, обнаружили возле подписи адвоката. После длительного изучения найденного документа специалисты выяснили, что изображение, которое нарисовал адвокат, означало что все «хорошо», и никаких проблем с делами у него нет.