Канал UATV начал вещание на крымскотатарском языке

05.02.2017 18:00

Канал UATV ("Ukraine Tomorrow") начал вещать на крымскотатарском для заграницы и оккупированного Крыма, сообщает член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на Facebook.

"Недавно на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры", - сообщил Костинский, передает телеканал 112 Украина.

По словам Костинского, это первый случай, когда государство в лице Министерства информационной политики Украины приоретизировало крымскотатарский как язык государственного иновещания.