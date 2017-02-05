Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Канал UATV начал вещание на крымскотатарском языке18:00
- Ученые создали клетки, поедающие раковые опухоли10:20
- Ученые назвали главную причину возможного конца света13:00
- В Словакии найден древнейший смайлик12:15
- Под островом Маврикий нашли древнейший "кусок" Гондваны14:25
- В США представили первый школьный электробус10:40
- "Укрзализныця" начала продажу билетов через смартфоны09:20
- Facebook начала тестировать онлайн-сервис знакомств18:00
- Марк Цукерберг проиграл суд на $500 млн12:40
- Израильские ученые обнаружили "микробов доброты"12:20
Канал UATV начал вещание на крымскотатарском языке
05.02.2017 18:00
Канал UATV ("Ukraine Tomorrow") начал вещать на крымскотатарском для заграницы и оккупированного Крыма, сообщает член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на Facebook.
"Недавно на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры", - сообщил Костинский, передает телеканал 112 Украина.
По словам Костинского, это первый случай, когда государство в лице Министерства информационной политики Украины приоретизировало крымскотатарский как язык государственного иновещания.
Теги: Крым, язык, татары, телеканал, UATV
Читайте также:
- Делегация румынских татар посетила Крым
- В Симферополе произошёл инцидент из-за украинского флага (ВИДЕО)
- В Севастополе русский язык стал региональным
- ФСБ проводит обыски в домах крымских татар: над поселениями летают военные вертолеты
- Крымские татары готовы приютить японских детей
- Крымские татары поддержали майские беспорядки "Свободы"
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- Электрики починили ЛЭП возле Авдеевки16:30
- При подрыве начальника «народной милиции ЛНР» использовали взрывчатку мощностью 4-5 кг в тротиловом эквиваленте16:20
- В областной больнице живет «бахильная» крыса15:58
- Вблизи Мариуполя дезертировали 8 террористов 14:40
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны14:00
- В результате неудачных штурмов Авдеевки, почти 400 боевиков получили тяжелые ранения13:20
- Начались работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки12:50
- Мариуполь вошел в топ десятку городов Украины 12:20
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Канал UATV начал вещание на крымскотатарском языке18:00
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- ООН обеспокоила неуплата Киевом пенсий Донбассу17:20
- Трамп прокомментировал разговор с Порошенко16:50
- Электрики починили ЛЭП возле Авдеевки16:30
- При подрыве начальника «народной милиции ЛНР» использовали взрывчатку мощностью 4-5 кг в тротиловом эквиваленте16:20
- В областной больнице живет «бахильная» крыса15:58
- Новый ответственный за безвиз 14:40
- Вблизи Мариуполя дезертировали 8 террористов 14:40
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)