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Архив - Наука и технологии

Канал UATV начал вещание на крымскотатарском языке

05.02.2017 18:00
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Канал UATV начал вещание на крымскотатарском языке

Канал UATV ("Ukraine Tomorrow") начал вещать на крымскотатарском для заграницы и оккупированного Крыма, сообщает член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на Facebook.
"Недавно на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры", - сообщил Костинский, передает телеканал 112 Украина.
По словам Костинского, это первый случай, когда государство в лице Министерства информационной политики Украины приоретизировало крымскотатарский как язык государственного иновещания.



Теги: Крым, язык, татары, телеканал, UATV
 
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