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Архив - Наука и технологии

Ученые создали клетки, поедающие раковые опухоли

05.02.2017 10:20
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Ученые создали клетки, поедающие раковые опухоли

Ученым из Университета штата Северная Каролина удалось создать клетки, которые способны уничтожать опухоли мозга, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что исследователи обнаружили способность опухолей головного мозга производить химические вещества, которые служат сигналом для привлечения стволовых клеток.
Затем ученые создали химическое соединение, которое превращает клетки кожи в стволовые клетки типа iNSC.
Полученные клетки погрузили в питательную среду, чтобы выяснить способны ли они к активному движению в направлении раковых образований. Было установлено, что клетки-пожиратели двигаются в направлении опухолей со скоростью 50 микрон за 22 часа.
Последующее введение препарата на основе iNSC больным грызунам продлило продолжительность их жизни в два раза от прогнозируемо термина. При этом раковые опухоли уменьшились от 20 до 50 раз в 100% случаев.



Теги: рак, мозг, стволовые клетки, опухоль, лечение
 
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