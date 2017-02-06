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Архив - Наука и технологии

Китайский производитель смартфонов заменил 90% сотрудников роботами

06.02.2017 15:40
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Китайский производитель смартфонов заменил 90% сотрудников роботами

Руководство фабрики Changying Precision Technology Company (Китай), занимающейся сборкой мобильных телефонов, заменило 650 своих сотрудников на роботов и автоматизированные производственные линии, сообщает AIN.UA.
Результаты не заставили себя ждать. На данный момент производство выросло на 250%. Что еще более важно, отмечает генеральный директор фабрики Ло Вэйцян, число брака сократилось практически на 80%.
Полностью увольнять людей в компании пока не стали: порядка 60 человек следит за машинами и всем процессом. А в ближайшем будущем число необходимых сотрудников и вовсе сократится до 20 человек. За все остальное будут отвечать роботы.



Теги: робот, Китай, производство, человек
 
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