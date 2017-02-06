Главная / Новости / Наука и технологии / Китайский производитель смартфонов заменил 90% сотрудников роботами
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Китайский производитель смартфонов заменил 90% сотрудников роботами15:40
- С 1 марта перестанут работать старые версии Skype13:30
- В Днепре началось тестирование "электронной очереди" к врачу10:55
- Самолет Qatar Airways совершил самый длинный в истории перелет (ВИДЕО)10:25
- Канал UATV начал вещание на крымскотатарском языке18:00
- Ученые создали клетки, поедающие раковые опухоли10:20
- Ученые назвали главную причину возможного конца света13:00
- В Словакии найден древнейший смайлик12:15
- Под островом Маврикий нашли древнейший "кусок" Гондваны14:25
- В США представили первый школьный электробус10:40
Китайский производитель смартфонов заменил 90% сотрудников роботами
06.02.2017 15:40
Руководство фабрики Changying Precision Technology Company (Китай), занимающейся сборкой мобильных телефонов, заменило 650 своих сотрудников на роботов и автоматизированные производственные линии, сообщает AIN.UA.
Результаты не заставили себя ждать. На данный момент производство выросло на 250%. Что еще более важно, отмечает генеральный директор фабрики Ло Вэйцян, число брака сократилось практически на 80%.
Полностью увольнять людей в компании пока не стали: порядка 60 человек следит за машинами и всем процессом. А в ближайшем будущем число необходимых сотрудников и вовсе сократится до 20 человек. За все остальное будут отвечать роботы.
Теги: робот, Китай, производство, человек
Читайте также:
- Украина сдала позиции в рейтинге крупнейших производителей стали
- В США опубликовали 15 "законов автобототехники"
- В Китае появилась гигантская статуя петуха, похожего на Трампа (ФОТО)
- На eBay разоблачили крупнейшую аферу
- В Каннах ограбили продюсера Киану Ривза (ФОТО)
- Армия США испытывает роботов-разведчиков (ВИДЕО)
- В ОБСЕ рассказали о "странной" группе боевиков в районе оккупированного Калиново15:18
- Пять лет тюрьмы получили за антиукраинские призывы в "ВКонтакте" двое жителей Славянского района15:05
- ГУР МОУ: в среде боевиков "лнр" обострились суицидальные настроения14:55
- Тимчук: У Москві активно шукають "добровольців" у "ДНР"13:52
- Бойовиків "ДНР" "косить" епідемія. Лікарні не справляються13:02
- Тимчук: Активність вантажівок з надписом "Вантаж 200" на окупованих територіях збільшилася12:18
- Обострение в Авдеевке пошло на спад12:08
- В Авдеевке возобновили работу все школы11:50
- Из Авдеевки эвакуировали почти триста человек10:15
- В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»08:07
- Китайский производитель смартфонов заменил 90% сотрудников роботами15:40
- Первые подробности смертельного взрыва на Винничине15:31
- В ОБСЕ рассказали о "странной" группе боевиков в районе оккупированного Калиново15:18
- Пять лет тюрьмы получили за антиукраинские призывы в "ВКонтакте" двое жителей Славянского района15:05
- ГУР МОУ: в среде боевиков "лнр" обострились суицидальные настроения14:55
- Порошенко подписал важный «транспортный» закон14:42
- Джемилев: милитаризация Крыма достигла предела14:23
- Сколько стоит проезд в «справедливых» маршрутках14:12
- Украинцев пугают весенними ценами на бензин14:02
- Тимчук: У Москві активно шукають "добровольців" у "ДНР"13:52
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)