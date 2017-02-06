С 1 марта перестанут работать старые версии Skype

06.02.2017 13:30

Ряд старых версий Skype для компьютеров Mac и Windows перестанут пускать пользователей в учетные записи после 1 марта, сообщает сайт podrobnosti.ua.

В компании Microsoft уверяют, что таким образом повысят производительность мессенджера.

"Начиная с 1 марта те, кто использует старые версии Skype для Windows (7.16 и ниже), или Mac (от 7.0 до 7.18), больше не смогут войти в систему. Если вы один из этих пользователей, то все, что вам нужно сделать, это загрузить обновление", - отметили в Microsoft.

Microsoft указывает, что это изменение является частью перехода от инфраструктуры типа P2P на более современную мобильную облачную инфраструктуру.

Этот переход должен повысить производительность и добавить новую функциональность. При этом в сообщении не упоминаются мобильные клиенты Skype.