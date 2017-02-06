Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

С 1 марта перестанут работать старые версии Skype

06.02.2017 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С 1 марта перестанут работать старые версии Skype

Ряд старых версий Skype для компьютеров Mac и Windows перестанут пускать пользователей в учетные записи после 1 марта, сообщает сайт podrobnosti.ua.
В компании Microsoft уверяют, что таким образом повысят производительность мессенджера.
"Начиная с 1 марта те, кто использует старые версии Skype для Windows (7.16 и ниже), или Mac (от 7.0 до 7.18), больше не смогут войти в систему. Если вы один из этих пользователей, то все, что вам нужно сделать, это загрузить обновление", - отметили в Microsoft.
Microsoft указывает, что это изменение является частью перехода от инфраструктуры типа P2P на более современную мобильную облачную инфраструктуру.
Этот переход должен повысить производительность и добавить новую функциональность. При этом в сообщении не упоминаются мобильные клиенты Skype.



Теги: Skype, обновление, версия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх