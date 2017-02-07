Астрономы обнаружили ненасытную черную дыру

07.02.2017 12:00

Ученые из университета Нью-Гемпшира (США) открыли в созвездии Девы необычную черную дыру, которая поглощает рекордные количества материи уже более 11 лет, сообщает RNS.

По словам астрономов, такой срок – в десять раз длиннее, чем у других черных дыр. «Мы стали свидетелями крайне захватывающей и очень продолжительной агонии звезды», - заявил один из исследователей Дачен Лин.

Ученые выяснили, что, когда звезды и более мелкие объекты приближаются к черной дыре, она поглощает их не сразу, а сначала разрывает на части. Из-за этого яркость гибнущей звезды резко вырастает, что можно наблюдать в течение нескольких месяцев благодаря гравитационному замедлению времени рядом с черной дырой.

Черная дыра-"обжора" расположена в центре галактики SDSS J1500+ 0154, которая сейчас находится в стадии активного звездообразования, и в ней каждый год рождаются десятки новых звезд.