Intel запатентовала "кривой" ноутбук

07.02.2017 11:00

Компания Intel запатентовала ноутбук с изогнутым корпусом, сообщает РБК-Украина.

В тексте патента указано, что Intel намерена разработать ноутбук, корпус которого будет иметь полностью изогнутую форму. Кроме рисунков устройства в закрытом и открытом виде, в документе есть изображения экрана, который отделяется от корпуса. Вероятно, он может получить возможности планшетного компьютера.

Технические данные ноутбука пока неизвестны. Причина выбора такой формы объясняется в патенте. По мнению компании, изогнутые компьютеры могут быть более эргономичными. Ноутбук будет удобно размещаться на коленях и в то же время при размещении на столе будет меньше склонен к перегреву.