Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Intel запатентовала "кривой" ноутбук

07.02.2017 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Intel запатентовала "кривой" ноутбук

Компания Intel запатентовала ноутбук с изогнутым корпусом, сообщает РБК-Украина.
В тексте патента указано, что Intel намерена разработать ноутбук, корпус которого будет иметь полностью изогнутую форму. Кроме рисунков устройства в закрытом и открытом виде, в документе есть изображения экрана, который отделяется от корпуса. Вероятно, он может получить возможности планшетного компьютера.
Технические данные ноутбука пока неизвестны. Причина выбора такой формы объясняется в патенте. По мнению компании, изогнутые компьютеры могут быть более эргономичными. Ноутбук будет удобно размещаться на коленях и в то же время при размещении на столе будет меньше склонен к перегреву.



Теги: патент, ноутбук, Intel
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх