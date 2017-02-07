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Intel запатентовала "кривой" ноутбук
07.02.2017 11:00
Компания Intel запатентовала ноутбук с изогнутым корпусом, сообщает РБК-Украина.
В тексте патента указано, что Intel намерена разработать ноутбук, корпус которого будет иметь полностью изогнутую форму. Кроме рисунков устройства в закрытом и открытом виде, в документе есть изображения экрана, который отделяется от корпуса. Вероятно, он может получить возможности планшетного компьютера.
Технические данные ноутбука пока неизвестны. Причина выбора такой формы объясняется в патенте. По мнению компании, изогнутые компьютеры могут быть более эргономичными. Ноутбук будет удобно размещаться на коленях и в то же время при размещении на столе будет меньше склонен к перегреву.
Теги: патент, ноутбук, Intel
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