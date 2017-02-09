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Архив - Наука и технологии

В Лондоне открылась выставка, посвященная эволюции роботов (ВИДЕО)

09.02.2017 14:40
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В Лондоне открылась выставка, посвященная эволюции роботов (ВИДЕО)

Лондонский музей науки представил экспозицию механизмов, которые были созданы человечеством за последние полтысячи лет, сообщает ИА "ВладТайм".
Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию роботов, начиная от самых первых и заканчивая современными, которые способны не только помочь человеку, а даже заменить его.



Теги: робот, Лондон, эволюция, выставка
 
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