В Лондоне открылась выставка, посвященная эволюции роботов (ВИДЕО)

09.02.2017 14:40

Лондонский музей науки представил экспозицию механизмов, которые были созданы человечеством за последние полтысячи лет, сообщает ИА "ВладТайм".

Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию роботов, начиная от самых первых и заканчивая современными, которые способны не только помочь человеку, а даже заменить его.