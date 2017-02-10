Российский аналог Skype оказался "профнепригодным"

10.02.2017 15:00

Мессенджер «Аллё», запущенный «Ростелекомом» в конце января этого года, был удален из магазинов приложений Apple и Google. По состоянию на 10 февраля 2017 года программа недоступна для загрузки в App Store и Google Play, информирует AppleInsider.ru.

Как сообщили представители «Ростелекома», компания решила исправить недоработки и ошибки мессенджера, а затем опять вернуть его в онлайн-магазины. Точный срок возвращения приложения не назван. У тех, кто все же успел скачать приложение, сервис также работать не будет.

Вообще, «Аллё» можно с натяжкой назвать мессенджером — приложение позволяло общаться бесплатными аудио- и видеозвонками, но при этом в нем не было функции обмена текстовыми сообщениями. После запуска программа в основном получила негативные отзывы от пользователей — во многом потому, что в магазины было выложено «сырое» приложение. Кое-кто даже заподозрил разработчиков в передаче номеров пользователей в коммерческих целях.