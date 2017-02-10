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Российский аналог Skype оказался "профнепригодным"
Мессенджер «Аллё», запущенный «Ростелекомом» в конце января этого года, был удален из магазинов приложений Apple и Google. По состоянию на 10 февраля 2017 года программа недоступна для загрузки в App Store и Google Play, информирует AppleInsider.ru.
Как сообщили представители «Ростелекома», компания решила исправить недоработки и ошибки мессенджера, а затем опять вернуть его в онлайн-магазины. Точный срок возвращения приложения не назван. У тех, кто все же успел скачать приложение, сервис также работать не будет.
Вообще, «Аллё» можно с натяжкой назвать мессенджером — приложение позволяло общаться бесплатными аудио- и видеозвонками, но при этом в нем не было функции обмена текстовыми сообщениями. После запуска программа в основном получила негативные отзывы от пользователей — во многом потому, что в магазины было выложено «сырое» приложение. Кое-кто даже заподозрил разработчиков в передаче номеров пользователей в коммерческих целях.
Теги: Россия, мессенджер, удаление, Skype
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- 50 процентов в начале января - "защитники" "русского мира" сидят без зарплаты14:41
- Школы Славянска подключены к централизованному пульту охраны полиции Донецкой области14:29
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- В оккупированном Донецке попрощались с боевиком Гиви, на "прощание" выгнали 55 тысяч человек (ФОТО)14:05
- Никто не интересуется фамилиями людей, которые лежат там - Ходаковский о том, что боевики не забирают трупы своих "собратьев" с поля боя13:52
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