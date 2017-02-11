Австралийскии подросток открыл звезду, не отходя от домашнего компьютера

11.02.2017 18:00

В Австралии 15-летний подросток Джон Монаш обнаружил переменную звезду (меняющую яркость свечения), которая по объёму составляет 49% от Солнца, сообщает сетевое издание "SVOPI".

Монаш использовал специальную компьютерную программу, позволяющую дистанционно подключаться к наземным телескопам, ориентированных на дальний космос.

Подросток сделал 250 фотоснимков новой звезды, существование которой уже официально подтвердили в AAOVSO (Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд).

Объект получил название 000-BMD-525.