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Архив - Наука и технологии

Австралийскии подросток открыл звезду, не отходя от домашнего компьютера

11.02.2017 18:00
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Австралийскии подросток открыл звезду, не отходя от домашнего компьютера

В Австралии 15-летний подросток Джон Монаш обнаружил переменную звезду (меняющую яркость свечения), которая по объёму составляет 49% от Солнца, сообщает сетевое издание "SVOPI".
Монаш использовал специальную компьютерную программу, позволяющую дистанционно подключаться к наземным телескопам, ориентированных на дальний космос.
Подросток сделал 250 фотоснимков новой звезды, существование которой уже официально подтвердили в AAOVSO (Американская ассоциация наблюдателей переменных звезд).
Объект получил название 000-BMD-525.



Теги: Австралия, звезда, открытие, подросток
 
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