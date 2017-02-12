КНДР испытала баллистическую ракету и нервы Дональда Трампа

12.02.2017 10:50

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря впервые за время президентства Дональда Трампа, сообщает ТСН.

Запуск состоялся в 0:55 по киевскому времени в ночь на 12 февраля. Ракету запустили с полигона в северокорейской провинции Пхенан-Пукто. По последним данным, ракета пролетела около 500 км.

Секретарь кабмина Японии Есихиде Суга заявил, что ракета упала в акватории Японского моря, однако японской исключительной экономической зоны она не достигла.

Соединенным Штатам удалось установить, что это был тестовый запуск одной из баллистических ракет средней дальности (MRBM или IRBM).

В представительстве Южной Кореи, в свою очередь, заявили, что этот запуск был проверкой реакции Трампа.