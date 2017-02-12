В США создан 3D-принтер, печатающий "запчасти" для человека

12.02.2017 09:35

Американскими биоинженерами создан и успешно испытан 3D-принтер, на котором можно "печатать" фрагменты костей и хрящей человечекого тела с помощью стволовых клеток и специальных полимерных шаблонов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology, передает Joinfo.ua.

"Эта техника печати тканей и органов является важным и очень серьезным шагом на пути к созданию технологии, что позволяет изготавливать органы-"запчасти" для наших пациентов. Теперь у нас есть возможность печатать полноценные человеческие органы, которые сохраняют стабильность. В дальнейшем, эта технология поможет нам "печатать" ткани и органы пригодные для имплантации", - заявил Энтони Атала из Университета регенеративной медицины в Уэйк-Форесте.