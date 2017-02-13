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В небе над Малайзией засняли огромный НЛО (ВИДЕО)

13.02.2017 10:35
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В небе над Малайзией засняли огромный НЛО (ВИДЕО)

Огромный объект непонятной формы появился в безоблачном небе над Малайзией. Вскоре НЛО стал менять форму и включил огни, передает Joinfo.ua.
По словам очевидцев, не смотря на то, что был ясный солнечный день, огни вокруг НЛО светились ярко и отчетливо. Это утвердило уфологов в том, что объект был неземного происхождения, поскольку передать свечение в условиях атмосферы Земли с такой степенью яркости и четкости с помощью земных осветительных приборов – практически нереально. Да и надобности днем "светить" - нет никакой.
По мнению уфологов, то, что воспринимается, как свет или лампы, на самом деле может быть серией плазменных двигателей или неких установок. Именно плазма может дать такое четкое и яркое свечение.



Теги: Малайзия, НЛО
 
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